Calcio. Vado corsaro a Varese, Francomacaro promuove i rossoblu: "Interpretata bene la gara, step by step dobbiamo crescere tutti quanti" (VIDEO)

In panchina a guidare la squadra al posto dell'indisponibile Tarabotto, Cristiano Francomaro può godersi l'importantissima vittoria conquistata dal Vado a Varese, al termine di una gara interpretata in maniera quasi perfetta.

Il tecnico ex Genoa rimarca la grande determinazione messa in campo dalla squadra, capace di colpire con Valenti e Sampietro (decisiva la deviazione di Ammirati sulla punizione del centrocampista rossoblu) tra il 30' e il 36' del primo tempo, rischiando poi praticamente nulla per tutta la ripresa.