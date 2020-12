Polisportiva Quiliano. Il presidente Pastorelli ricorda Francesco Landucci: "Grande dirigente e grandissimo uomo"

Francesco il "Landu" ha dedicato la sua vita allo sport e al sociale, sempre vicino ai giovani, sempre presente, una parola sempre per tutti, non ha mai mollato neppure quando le sue condizioni di salute non erano buone. Non potrò mai dimenticare le chiacchierate fatte con lui davanti al palazzetto e i suoi mugugni alle riunioni perché per lui si facevano troppe chiacchiere e si pensava troppo poco ai ragazzi.