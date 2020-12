La Granfondo e il Trofeo Loabikers 2021 approdano a Varazze

Archiviata l’edizione 2020, il GS Loabikers ha già redatto il calendario 2021 del Trofeo con una gradita novità, l’inserimento nella "Granfondo della Riviera di Ponente" della città Varazze che, con il patrocinio del comune, ospiterà la sesta prova in programma domenica 26 settembre 2021.

Ancora sei granfondo dislocate nella Riviera di Ponente, che occuperanno la primavera e l’autunno, con tante conferme e alcune novità. Si inizia il 14 febbraio con la ormai consueta gara di apertura a Loano che da sempre apre la stagione granfondistica nazionale.

Passano quasi due mesi, per approdare, l’11 aprile, ad Andora, dove andrà in scena la "Granfondo Andora", che preparerà la gamba per la "Granfondo Diano Marina", che ospiterà i ciclisti la settimana successiva, il 18 aprile. Ancora un mese di pausa e, il 16 maggio, tutti a Ceriale per la "Granfondo El Diablo", di cui Claudio Chiappucci ne sarà l’indiscusso testimonial.

Chiusa la parentesi primaverile, si salterà a fine estate quando, il 5 settembre, ci si troverà tutti a Pietra Ligure, per la "Pietra Ligure Cycling Marathon". La manifestazione avrebbe dovuto avere battesimo nel 2020, ma è stata annullata per Dpcm.

Il 26 settembre, con l’autunno appena iniziato, farà l’ingresso una gradita novità: la "Granfondo Varazze". Una manifestazione inedita per la cittadina savonese, che darà il meglio di sé per accogliere i ciclofondisti.

Gli abbonamenti sono già aperti, accedendo al sito https://www.loabikers.com/iscrizioni-trofeo , dove si trovano sia il modulo singolo, sia il modulo per le società.

Tre le fasce di abbonamento:

- la prima fascia promozionale alla quota di 170 euro sarà valida fino al 10/12/2020;

- la seconda fascia alla quota di 180 euro sarà valida fino al 10/01/2021;

- l’ultima fascia di 190 euro sarà valida fino alla chiusura degli abbonamenti in data 10/02/2021.

Si ricorda che la somma aritmetica delle quote delle singole gare sarebbe di 210, per cui con l’abbonamento si ottiene un’importante riduzione.

Le società numerose potranno sfruttare due agevolazioni a loro riservate: ogni dieci iscritti, l’undicesimo è omaggio; è possibile acquistare dei pre-abbonamenti a pacchetti nella fascia a miglior prezzo e fornire i nominativi da abbinare successivamente.

Gli abbonati alla stagione 2020, che non hanno partecipato alle due gare finali a causa della prematura chiusura del circuito per i noti problemi sanitari, avranno diritto ad uno sconto di un terzo su ogni fascia (quindi uno sconto ulteriore di 56 euro entro il 10 dicembre, di 60 euro entro il 10 gennaio e di 63 euro entro il 10 gennaio)

Gli abbonati alla stagione 2020, che non intendono rinnovare l’abbonamento, avranno due manifestazioni, tra le sei, con quota omaggio. Le manifestazioni andranno comunicate al comitato organizzatore entro il 10 gennaio 2021.

Di seguito il calendario del "Trofeo Loabikers 2021":

- 14 febbraio: "Granfondo Loano"

- 11 aprile: "Granfondo Andora"

- 18 aprile: "Granfondo Diano Marina"

- 16 maggio: "Granfondo El Diablo" - Ceriale

- 5 settembre: "Pietra Ligure Cycling Marathon"

- 26 settembre: "Granfondo Varazze"