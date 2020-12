Calcio. Il calendario solidale è realtà. Al Nuovo Bar Monique è stato presentato: "Non solo solo chiacchiere da Bar"

Le cose più belle spesse volte nascono per caso.

Ed è proprio così che è andata per Fabrizio Monte e la sua famiglia, pronta a trasformare un rituale spontaneo in un'iniziativa benefica.

Sui social gli appassionati di calcio dilettantistico hanno infatti visto scorrere i selfie di fronte al Nuovo Bar Monique, con i principali rappresentanti dei campionati locali pronti a farsi immortalare di fronte all'esercizio commerciale di Via Manzoni.

Un'iniziativa che ha preso sempre più piede, ma che lo stesso allenatore ha voluto convertire in un gesto di solidarietà tangibile, inserendo gli scatti in un calendario i cui ricavati saranno devoluti al reparto di Pediatria dell'Ospedale San Paolo di Savona.

Oggi pomeriggio è avvenuta la presentazione, insieme al dottor Alberto Gaiero, primario del reparto e a Carlo Mantero, presidente dell'Associazione Cresci.

"Penso che la cosa più bella ed emozionante - ha sottolineato Monte - sia stata vedere un gesto di amicizia, tra tanti rappresentanti del mondo dilettantistico, trasformarsi in un'azione di solidarietà concreta. La presenza del dottor Gaiero e anche dell'Associazione Cresci, testimoniano la serietà e l'affidabilità dell'iniziativa, volta al sostegno, in un periodo particolare come questo, dei pazienti più piccoli e alle loro rispettive famiglie. Ringrazio in particolar modo anche il gruppo HS, per il sostegno e la collaborazione.

Il tutto è partito con estrema spontaneità e con il medesimo entusiasmo e trasparenza ci auguriamo di poter raccogliere più fondi possibili. Com'è nato il titolo del calendario? Il clichè sulla scarsa valenza delle chiacchiere da bar è assai noto; noi ci abbiamo giocato su, invertendone il significato.".

E' possibile acquistare il calendario. proprio presso il Nuovo Bar Monique, con un'offerta minima di 10 euro.