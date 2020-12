Sci: impianti aperti dal 7 gennaio, spunta la prima data nella bozza del Dpcm

Per tutto l'arco delle vacanze natalizie sarà impossibile per gli sciatori amatoriali potersi concedere qualche ora sulle piste da sci, ma dopo l'Epifania qualcosa potrebbe davvero cambiare.

Nella bozza del nuovo Dpcm, infatti, viene fissata per il 7 gennaio l'apertura degli impianti anche per gli atleti non professionisti.

Ciò potrà avvenire solo dopo l'approvazione delle linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e alla validazione di quest'utlime da parte del Comitato Tecnico Scientifico.