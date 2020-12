Il nuovo Dpcm è attivo. Bozza confermata senza stravolgimenti, ma le restrizioni agli allenamenti collettivi dureranno almeno fino a metà gennaio

Da "Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)" a "Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)" , passando nella bozza per "Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di alto livello e di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP)".

Passaggi burocratici che di fatto non andranno a spostare di molto quello che è il panorama attuale del mondo sportivo dilettantistico .

Per quanto riguarda invece i campionati dilettantistici regionali si naviga a vista, ma salvo molto improbabili allentamenti in corso d'opera, almeno fino al termine del Dpcm (il 15 gennaio), gli allenamenti collettivi e la riapertura degli spogliatoi non sarà permessa.