Varese e il Varese bloccati dalla neve: rinviato a mercoledì prossimo il match di Casale

L'abbondante nevicata in corso da questa mattina soprattutto su Varese e provincia, che ha impedito anche a molti giocatori biancorossi di muoversi per raggiungere il campo d'allenamento di Brenno Useria, e che ha interessato anche lo stadio Natal Palli di Casale, ha portato al rinvio del prossimo match dei biancorossi, inizialmente previsto per domenica in Piemonte. Si giocherà mercoledì prossimo alle 14.30: il neo tecnico Ezio Rossi dovrà attendere prima di debuttare contro la sua ex squadra.



Il comunicato del Città di Varese.

Si disputerà mercoledì 9 dicembre, alle 14.30, il recupero della settima giornata Casale-Città di Varese. La gara, programmata per domenica 6 dicembre, è stata rinviata dalla Lega Nazionale Dilettanti per impraticabilità di campo.