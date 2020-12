Formula 1. Torna a brillare Leclerc in qualifica: il monegasco partirà quarto nel GP del Sakhir

Il talento là dove non arriva la macchina. Un ritornello tristemente ripetuto diverse volte in questo campionato, ma quella di oggi è la fotografia del 2020 di Charles Leclerc riuscita meglio.

Nelle qualifiche del GP del Sakhir, sempre in Bahrain ma con un tracciato diverso rispetto a sette giorni fa, e dove per la prima volta una Formula 1 compie un giro secco sotto al minuto, il monegasco porta la sua Ferrari in seconda fila, alle spalle delle due Mercedes di Bottas e Russell e accanto alla Red Bull di Verstappen.

Un giro che meglio di così Leclerc non avrebbe potuto fare, tanto da rinunciare all'ultimo consueto tentativo perché era gia andato oltre a dove la potenzialità della rossa poteva portarlo. Un giro tutto cuore e talento, su una pista dove conta tutto e il contrario di tutto e le carte si mischiano più facilmente.

Anche alla luce delle novità in griglia, su tutte l'assenza del campione del mondo Hamilton fermato dal Covid dopo aver battuto tutti i record piu importanti. E poi Russell dalla Williams alla Mercedes, un venerdi perfetto e un sabato dietro a Bottas solo di 26 millesimi, ma anche il ritorno importante di un brasiliano in F1 e di un cognome importante, Fittipaldi, portato da Pietro nipote del grande Emerson a rimpiazzare Grosjean ancora convalescente dopo il rogo a cui è scampato domenica scorsa.

Aspettando un altro cognome, quello di Schumacher. Mick approderà in Formula 1 in Haas nel 2021 ma domani avrà la grande occasione di vincere il mondiale di Formula 2 a ipotecare una chiamata meritata tra i grandi. Prima che la Formula 1 viva un assaggio di futuro, senza Hamilton (prima assenza da quando ha iniziato nel 2007) e con una gara tanto incerta quanto avvincente.