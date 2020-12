Calcio, Serie C. Prima vittoria per De Paola alla guida della Pergolettese. Il Lecco batte 4-1 la Pistoiese di Riolfo

E' stata una prima volta in salsa agrodolce per Luciano De Paola e Giancarlo Riolfo, entrambi ex allenatori del Savona.

Dopo tre sconfitte di fila, De Paola ha finalmente trovato l'appuntamento con i tre punti, andando a vincere con la Pergolettese sul campo della Carrarese. I lombardi hanno chiuso i boccaporti, grazie anche a un'importante prestazione del centrale Bakayoko, andando a colpire all'82' e all'86 in ripartenza con Piccardo. Inutile per i toscani la rete di Infantino, su rigore, all'89'.

Non trova continuità invece la Pistoiese di Riolfo. Dopo la vittoria nel derby con la Lucchese, gli arancioni sono stati sconfitti 4-1 in casa del Lecco.

Capogna su rigore, Iacolano e doppietta di Mastroianni, per la squadra di D'Agostino, inframezzata dal gol della bandiera di Gucci.





I risultati:

Albinoleffe - Olbia 0-0

Carrarese - Pergolettese 1-2

Grosseto - Novara 1-1

Juventus U23 - Pro Patria 3-1

Lecco - Pistoiese 4-1

Lucchese - Alesandria 0-2

Piacenza - Pro Sesto 6-0

Pontedera - Como 2-2

La Classifica

Renate 31

Pro Vercelli 26

Como 25

Carrarese 25

Juventus U23 25

Lecco 24

Alessandria 23

Pro Sesto 23

Albinoleffe 20

Pro Patria 19

Grosseto 19

Pontedera 18

Novara 16*

Pergolettese 15

Livorno 14*

Giana Erminio 13

Olbia 13

Piacenza 13*

Pistoiese 12

Lucchese 6

* una partita in meno