Formula 1. Charles, cosa combini? Brutto errore di Leclerc al primo giro del GP del Sakhir e penalizzato per Abu Dhabi. Vince Perez dopo una gara folle

Troppa carica agonistica, a volte, fa male. E lo ha imparato una volta di più oggi a sue spese Charles Leclerc, con un errore fatale per lui e Verstappen fuori scena dopo sole tre curve nel GP del Sakhir sul tracciato inedito in Bahrain (sanzionato dalla direzione corsa, dato che il monegasco ad Abu Dhabi sarà penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza).

E cosi, mentre Bottas si sgonfia nella notte del Bahrain come un palloncino su un cactus, e Russell riesce comunque a conquistare i suoi primi punti in carriera nonostante una gara assurda, la lotteria di Sakhir premia la Racing Point di Sergio Perez, che risorge dopo il botto con Leclerc e trova la prima vittoria in Formula 1 proprio dopo aver annunciato il suo anno sabbatico per il 2021, uscente dal team per lasciar spazio a Sebastian Vettel. Seconda la Renault di Ocon al primo podio in F1, e terza l'altra rosa di Stroll.

Proprio con Vettel si chiude la cronaca di questa pazza giornata: mai in partita, fuori dai punti, a confermare che anche Leclerc avrebbe sofferto e non poco con questa Ferrari che sta per arrivare all'ultima tappa della via crucis che è stato il mondiale 2020. Ciò non giustifica però un errore che per il monegasco, quando un giorno tornerà a giocarsi qualcosa di importante, non sarà ammissibile. Ma sbagliando si impara, dicevano i saggi.