Pallanuoto: la Rari Nantes Savona saluta l'Europa, decisiva la sconfitta con il Radnicki

Terzo ed ultimo giorno di gare, nella piscina “Zanelli” di Savona, dove si è concluso il concentramento denominato Qualification Round II valevole per la Len Euro Cup, la coppa europea di pallanuoto. Purtroppo i biancorossi di Alberto Angelini, hanno perso questa mattina il secondo incontro della giornata con il V.K. Radinicki per 14 a 7 e non sono riusciti a centrare la qualificazione, ma va detto che i savonesi hanno giocato privi di 5 titolari e non sono bastate la grinta e l’impegno dei pochi veterani rimasti in formazione e dei tanti giovani che hanno completato la rosa.

Nel primo incontro della giornata gli spagnoli del C.E. Mediterrani hanno battuto i tedeschi dell’O.S.C. Potsdam per 14 a 7.

Alla luce degli ultimi risultati di questa mattina, accedono alla fase successiva i serbi del V.K. Radniki con 9 punti ed gli spagnoli del C.E. Mediterrani con 6 punti.

Questi i tabellini delle partite.

O.S.C. POTSDAM (GER) – C.E. MEDITERRANI 7 – 14

Parziali (1 – 3) (1 – 3) (1 – 5) (4 – 3)

TABELLINO

Formazioni

O.S.C. POTSDAM: Thom, Huppe 1, Seifert 1, Costa 2, Gottfried, Tadin 2 (di cui 1 su rigore) Korbel Florenz, Kuppers 1 (su rigore), Korbel Felix, Zech, Schulz, Eisenreich, Dortmann

Allenatore Alexander Tchigir

C.E. MEDITERRANI: Santis Cruz, Gorria Puga 1, Frigola Navarro 2, Corres Hernandez 1, Galeev Galeev, Minguell Alferez 2, Roca Barcelò, Vujovic, Perez Polonio 3, Edwards, Garcia Urzainqui 2, Garcia Hernandez 3 (di cui 1 su rigore), Ortega Garcia.

Allenatore Jahzeel Martinez Espejo.

Arbitri: Levan Berishvili (Georgia) e Arkadii Voevocin (Russia)

Delegato Len : Gadi Schwartz ( Israele).

Note:

Spettatori: partita giocata a porte chiuse

Usciti per 3 falli: Nel 3° tempo Kuppers (Potsdam); Nel 4° tempo Zech (Potsdam e Frigola Navarro (Mediterrani).

Nel 2° tempo è stato espulso definitivamente con sostituzione Garcia Urzainqui.

RARI NANTES SAVONA (ITA) – V.K. RADNICKI (SRB) 7 – 14

Parziali (3– 3) (0 – 4) (4 – 2) (0 – 5)

TABELLINO

Formazioni

RARI NANTES SAVONA: Massaro, Patchaliev 1, Bertino, Maricone, Cora, Rizzo 2, Urbinati, Bruni, Bragantini, Fondelli 4 (di cui 1 su rigore), Giovanetti, Caldieri, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

V.K. RADNICKI: Dobozanov, Rasovi 6c, Stanojevic, Jankovic, Toholj 1, Krug, Ukropina 3, Tanasijevic, Pljevancic, Milicic, Lukic 2 (di cui 1 su rigore), Radulovic 2 (di cui 1 su rigore), Todorovski

Allenatore Uros Stevanovic.

Arbitri: Zsolt Marjay (Ungheria) e Michail Birakis (Grecia).

Delegato Len : Gadi Schwartz ( Israele).

Note:

Spettatori: partita giocata a porte chiuse

Usciti per 3 falli: Nel 3° tempo Pljevancic (Radnicki).