Calcio, Asd Savona. L'arrivo di Monaco ridisegna la mediana, novità previste anche in attacco

Alzare il tasso tecnico e ampliare le frecce nella faretra di mister Cattardico è l'obiettivo che la dirigenza dell'Asd Savona si era posto già alla vigilia del campionato di Prima Categoria.

Le tempistiche strette hanno permesso al club di allestire una rosa di tutto rispetto per approcciare la prima parte della stagione, seppur qualche lacuna sia inevitabilmente emersa.

Una volontà di migliorarsi mai nascosta dalla società, tanto che, appena aperte le liste di trasferimento, sono arrivate le ufficialità per il portiere Scala e per Giovanni Monaco.

All' ex centrocampista del Bragno e del Borgorosso Arenzano saranno di fatto consegnato le chiavi della mediana, con l'obiettivo di pulire le linee di gioco e sgravare i propri compagni dai compiti di impostazione. Puddu, Tona e Stefanzl hanno infatti caratteristiche diverse (assolutamente preziose in Prima Categoria) che proprio grazie all'arrivo del regista genovese, potranno essere poste ancora maggiormente in luce nel 4-3-3 proposto nelle prime uscite.

Anche sul fronte offensivo sono state annunciate novità, in primis per regalare a Cattardico qualche alternativa in più e, contemporaneamente, alzare ulteriormente il livello del comparto d'attacco.