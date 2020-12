Tiro con l'arco, gli Arcieri 5 stelle protagonisti nel weekend a Imperia: a podio Lucia Elena e Saber Ben Fekih Ali

E’ stato un bellissimo week end ricco di soddisfazioni per gli atleti degli arcieri 5 stelle presenti in gara nello scorso week end a Imperia nella gara indoor sulla distanza di 18 metri.

Nella gara riservata alle categorie giovanili del sabato successo tra le allieve per Federica Naso.

Tra le ragazze arco olimpico, invece, terzo posto per Lucia Elena, quinto posto per Annika Fasceto e sesto per Clelia Oberti, entrambe all’esordio nelle competizioni arcieristiche. Le tre ragazze della compagine savonese hanno anche ottenuto la vittoria nella gara a squadre.

Nella gara di domenica riservata alle classi seniores e master, secondo posto per Saber Ben Fekih Ali, quarto posto per Giorgio Briozzo e sesto posto per Piero Merlone.

I tre atleti degli arcieri 5 stelle hanno anche vinto la competizione a squadre.

Le gare dell’anno 2020 in Liguria si concluderanno a Genova domenica prossima con una gara indoor sempre sui 18 metri.