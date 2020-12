Calcio. Accordo LND-Federlab, ecco i costi per gli esami Covid previsti dal nuovo protocollo di sicurezza

Il Dipartimento Interregionale ha comunicato - attraverso una nota ufficiale - a tutte le società partecipanti al Campionato di Serie D 2020/2021 che la LND ha stipulato una convenzione a disposizione di ciascuna società con la FEDERLAB Italia, in nome e per conto delle strutture sanitarie associate, in possesso dell’esperienza e dei requisiti autorizzativi, tecnologici, organizzativi e di personale necessari per l’esecuzione degli esami di laboratorio in aderenza con quanto previsto dai Protocolli Sanitari F.I.G.C., in particolare agli aggiornamenti del 2 dicembre 2020.

La suddetta convenzione prevede l’esecuzione dei seguenti esami di laboratorio:

Test antigenici per la ricerca, tramite tampone nasofaringeo, del virus SARS-CoV-2utilizzando esclusivamente metodi di analisi quantitativi/semiquantitativi in chemiluminescenza/fluorescenza, come da protocollo sottoscritto;

Test molecolari (di conferma ove richiesti) per la ricerca dell’RNA virale riferito al SARS – CoV2 secondo la seguente metodica, come da protocollo sottoscritto;

Il costo per gli esami clinici previsti dai protocolli di sicurezza è il seguente:

Test antigenici per la ricerca, tramite tampone nasofaringeo, del virus SARS-CoV-2 utilizzando esclusivamente metodi di analisi quantitativi/semiquantitativi in chemiluminescenza/fluorescenza, come da protocollo sottoscritto (EURO 9, 50 – euro nove/50)

Test molecolari per la ricerca dell’RNA virale riferito al SARS – CoV2 secondo la seguente metodica, come da protocollo sottoscritto (EURO 30,00 – euro trenta/00)

La convenzione suindicata comprende:

fornitura di postazione mobile in posizione attigua alla sede delle Società ed Associazioni sportive aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti o, in alternativa, allestimento di idonea postazione presso i locali messi a disposizione dalla Società o Associazione sportiva, per l’esecuzione, sul posto, mediante idonea attrezzatura portatile, dei test antigenici e in caso di necessità, per il campionamento immediato del test molecolare di conferma da eseguirsi a cura del laboratorio associato a FEDERLAB Italia;

effettuazione sui materiali biologici prelevati degli esami finalizzati alla determinazione dell’antigene specifico SARS CoV- 2 e ricerca ( ove espressamente richiesto ) dell'RNA virale riferito al SARS-CoV-2.

Assicurazione e garanzia della corretta interfaccia con i medici sociali e con i medici addetti al protocollo individuati dalle società sportive come garanti delle attività sanitarie anche in relazione agli obblighi, disciplinati dalle singole regioni, di trasmissione obbligatoria dei referti di positività ai test agli aventi causa ( paziente, SISP, medico di medicina generale etc.) nel rispetto delle disposizioni di Sanità Pubblica territorialmente vigenti, esonerando la LND da ogni responsabilità connessa a tale obbligo.

consulenza sui comportamenti e sulle le procedure da attuare in caso di esito positivo del Test;

gestione della privacy

attivazione di una o più utenze sulla piattaforma S.I.C. (Federlab Italia Sorveglianza Integrata COVID-19) per la gestione dei risultati e la trasmissione dei referti esclusivamente agli aventi causa.

Nell’offerta non è ricompreso: l’esecuzione del prelievo di materiale biologico (tampone rino - faringeo) da parte di personale medico o paramedico adeguatamente formato entro le 48/72 ore antecedenti la disputa della gara per tutto il gruppo squadra individuato dalla società. L’esecuzione del prelievo di materiale biologico comporta un costo di € 40,00 (euro quaranta/00) per seduta di prelievo, indipendentemente dal numero di prelievi effettuati, a meno che la prestazione non venga eseguita direttamente dal medico sociale.

Le società che intendono accettare ed aderire alla convenzione dovranno compilare l’allegato modulo e trasmetterlo all’indirizzo PEC interregionale@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 9 dicembre 2020.

La FEDERLAB Italia provvederà a contattare tutte le società aderenti per organizzare il calendario dei prelievi nelle giornate di giovedì 10 dicembre e venerdì 11 dicembre 2020.