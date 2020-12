Calcio. Serie D, solo pioggia a Bra: il match di domani contro il Vado non sembra a rischio

Pioggia, foschia e temperature intorno ai 3 gradi. Uno quadro meteorologico non certo idilliaco questa mattina a Bra, ma che non dovrebbe condizionare lo svolgimento della sfida tra i giallorossi di mister Daidola e il Vado, in campo domani pomeriggio alle 14.30 nel recupero della 6^ giornata di Serie D.

La neve prevista nelle scorse ore, fortunamente, ha risparmiato gran parte del basso Piemonte, scongiurando quindi un nuovo possibile rinvio del match previsto domenica scorsa.

Da monitorare comunque costantemente l'evoluzione meteo anche nelle prossime ore, seppur il rischio neve sia ridotto a percentuali molto basse.