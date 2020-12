Calcio. Vado, mercoledì di campionato in casa del Bra capolista. Battiston: "Incognita meteo e campo pesante, sarà una partita tosta"

Dopo neve e temperature vicine allo zero, è la pioggia delle ultime ore a creare qualche patema circa il regolare svolgimento del recupero di Serie D tra Bra e Vado, in programma domani pomeriggio allo stadio "Bravi".

L'ipotesi rinvio sembra comunque scongiurata, nonostante il terreno dello stadio giallorosso risulti inevitabilmente molto pesante: "Sarà una partita anomala - evidenzia il team manager rossoblu Valter Battiston - troveremo condizioni difficili per tutti, ma vogliamo a tutti i costi dar seguito alla bella vittoria conquistata a Varese. Sappiamo di incontrare la capolista del girone, anche se la speranza è quella di trovarli un po' meno brillanti, visto il lungo stop forzato a causa del Covid, rispetto alla gara spettacolare che hanno giocato contro la Sanremese!".

Tutti arruolabili i giocatori all'interno della rosa di Luca Tarabotto: "Per fortuna non dobbiamo registrare infortunati o squalificati - aggiunge Battiston - poi vedrà il mister se confermare lo stesso undici che tanto bene ha fatto nell'ultima partita. Ne veniamo da un'intensa settimana di allenamenti culminata con la bella rifinitura di questa mattina: con il piglio giusto credo ci sia la possibilità di mettere in campo una buona prestazione".