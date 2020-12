Tutto rimandato per la Sanremo Marathon

La fase storica in cui ci troviamo non ci permette di fare troppi programmi a lungo termine per via dell'emergenza sanitaria, anche se il mondo dello sport ad ogni livello combatte per proseguire le proprie attività in massima sicurezza. E così il cambio dei piani riguarda anche la tanto attesa Sanremo Marathon 2020 , che quest'anno avrebbe dovuto festeggiare la sua terza edizione consecutiva.

In pieno svolgimento dei preparativi di questo evento sportivo previsto per il prossimo 6 dicembre, che teneva gli organizzatori e i partecipanti un po' con il fiato sospeso per l'evolversi della situazione, giunge la notizia che il tutto viene rimandato al prossimo 5 dicembre 2021. Tutte le iscrizioni sono state automaticamente traslate all’appuntamento del prossimo anno.

La stessa suspance riguarda gli sport invernali sulla fredda neve, con le stazioni sciistiche che attendono le decisioni regionali per sapere il da farsi sulla consueta riapertura del periodo prenatalizio.

Il percorso della Sanremo Marathon era previsto lungo la pista ciclabile del Parco Costiero della Riviera dei Fiori, da Sanremo via via attraverso i territori di Arma di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare e ritorno a Sanremo.

Un percorso della Maratona di Sanremo estremamente panoramico, in quanto si sarebbe snodato lungo il tracciato della vecchia linea ferroviaria costeggiando il mare per tutta la sua lunghezza. È un percorso molto veloce, in quanto si sviluppa seguendo una traiettoria pressoché dritta e su un terreno privo di pendenze significative. L'unico problema potrebbe essere il vento, che è uno dei tratti distintivi della quasi totalità delle gare outdoor tenute nei pressi del mare.

La Sanremo Marathon in partenza ed arrivo dalla città dei fiori e della musica, avrebbe percorso la strada Ciclabile Pedonale del Parco Costiero della Riviera dei Fiori. Un percorso mozzafiato di 42,195 km dove scoprire i borghi più belli del ponente ligure che fanno amare questa zona anche fuori dai confini nazionali.

Per chi non avesse avuto il vigore giusto per affrontare gli oltre 40 km della maratona ordinaria, avrebbe potuto scegliere fra la Sanremo 10 k e la Family Run. La Sanremo 10 k aveva come punto di partenza Sanremo, proseguendo lungo la Pista Ciclabile Pedonale del Parco Costiero della Riviera dei Fiori per arrivare di nuovo a Sanremo, con un percorso di 10 km con la possibilità di scoprire gli scorci più suggestivi della Riviera. La Family Run, invece, si doveva svolgere dentro il comune di Sanremo, su un percorso attraverso la città di circa 3 km che parte dal Corso Imperatrice.