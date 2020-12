La nota del club valbormidese:

In attesa di ricominciare a giocare, chi non ha voluto attendere, per non perdere nemmeno una partita del suo papà con la maglia del Plodio, è la piccola Marylou. Insieme al suo Papà Diego De Madre e allo zio Davide festeggiamo l'arrivo di una nuova piccola tifosa biancoblu.