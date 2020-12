Calcio, Vado. Altro test di fuoco, dopo Varese c'è la capolista Bra

Dopo aver superato un esame complicato, rimettersi alla prova è il modo più adatto migliore per trovare ulteriori convinzioni.

Quale migliore occasione quindi per fare visita alla capolista Bra, in vetta insieme al Pont Donnaz, ma con una gara in meno disputata rispetto ai valdostani.

Numeri da big per i giallorossi, con cinque vittorie e un pareggio nel carniere, complici le dieci reti realizzate e il solo gol dall'Imperia nella giornata d'esordio.

Al Vado servirà quindi una prestazione di estrema solidità difensiva ed efficacia nell'area avversaria, un po' come successo dieci giorni fa allo stadio "Ossola" di Varese, con la squadra rossoblu capace di battere 2-0 i biancorossa guidati (per l'ultima volta) da David Sassarini.

I presupposti per una partita tatticamente sulla medesima falsariga di quella giocata in Lombardia ci sono tutti, ecco perchè è probabile che il 4-3-1-2 possa essere riproposto, magari con qualche possibile variazione degli interpreti, ma non nella struttura base.

Il fischio d'inizio è stato fissato alle ore 15:00, arbitrerà Canci di Carrara, coadiuvato da Gioffredi di Lucca e Chimento di Saronno.

