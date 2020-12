Ginnastica: a Rimini en plein di titoli per le ingaune della Polisportiva Agi

A Rimini, come promesso, si è riuscita a svolgere la versione invernale, dal 04 al 08 dicembre, della consueta Ginnastica in festa che era prevista per l'estate scorsa. Nel pieno del rispetto delle regole vigenti, il grande sforzo di organizzatori, giudici, società sportive, allenatori, atleti e le loro famiglia, hanno permesso di terminare, non con poca fatica, i campionati nazionali 2020 di tutte le discipline dalla ginnastica della Federazione Italiana interrotti e sospesi per l'emergenza Covid-19.

Oltre ad artistica e ritmica hanno partecipato anche le discipline sperimentali tra cui l' acrobatica. Tra le squadre in sfida ottimi risultati per la Polisportiva Agi di Albenga con sede allenamenti a Loano, che si è vista aggiudicare l'ambito titolo nazionale in tutte le categorie disputate. Tornano a casa quindi con il titolo di CAMPIONESSE NAZIONALI 2020