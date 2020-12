Il prossimo turno di Eurolega: Olimpia Milano e altre partite

Quest’anno non è stato facile per lo sport in generale in quanto l’emergenza Covid 19 ha messo in difficoltà tante manifestazioni tra sospensioni, rinvii e cambiamenti di calendario. Anche questo autunno non è stato facile sotto questo aspetto ma, nonostante le difficoltà, i protocolli da seguire per evitare il diffondersi di focolai e le partite rinviate, lo sport cerca di andare avanti, nonostante l’assenza degli spettatori nelle tribune.

Questo concetto vale anche per il basket che non si ferma. Una delle manifestazioni più amate è sicuramente l’Eurolega, che nei prossimi giorni vedrà protagoniste ancora una volta le squadre più forti di Europa, compresa la squadra italiana l’Olimpia Armani Milano.

Eurolega. la situazione dell’Olimpia Armani Milano e i prossimi impegni

Nel mese di dicembre saranno tante le partite in programma del torneo top in Europa e che vede tra le protagoniste anche l’Olimpia Armani Milano.

In questo momento è ottava in classifica e il suo obiettivo, come dichiarato dal campione Gigi Datome, ala piccola della squadra di Milano, è quello di arrivare ai play off per poi vedere quello che succede. Ricordiamo che per via del Covid 19 la squadra di Milano si è vista rinviare delle partite e questo l’ha penalizzata dal punto di vista fisico e psicologico.

Nelle prossime partite incontrerà in successione Panathinaikos, KHIMKI (recupero della giornata 8) Barcellona e Fenerbahce. L’obiettivo è quello di vincere più partite possibile e risalire la classifica.

Ma saranno anche altre le grandi sfide in programma e siamo sicuri che appassioneranno tanti sportivi, addetti ai lavori e anche scommettitori, che cercheranno di vincere qualche soldino.

Tra di essi ci sarà sicuramente chi vorrà puntare con buonsenso studiando sul web i pronostici basket Eurolega e cercando quindi di avere le dritte per avere più possibilità di vincere.

Alcune delle partite in programma:

Cska Mosca- Olympiakos

Real Madrid- Lyon

Maccabi Tel Aviv- Stella Rossa

Ora raccontiamo per i più curiosi qualcosa sulla storia della manifestazione e su come funziona.

Storia dell'Euroleague o (Eurolega): il più importante campionato per il basket maschile

Nata esattamente nel 2000, almeno con il nome attuale e sotto questa forma, l'Eurolega è una grande competizione di livello internazionale che ogni anno coinvolge diciotto tra le squadre più forti del nostro continente.

Dopo vent'anni di gare, che ci hanno emozionato e tenuto spesso con il fiato sospeso, anche quest'anno si terrà, senza farsi bloccare da crisi mondiali di natura sanitaria e / o economica. Il campionato si farà e vi parteciperà, per rappresentare l'Italia, la squadra della Pallacanestro Olimpia Milano.

Se oggi l'Eurolega si chiama in questo modo dipende da un fatto che, negli anni, è divenuto un vero e proprio aneddoto nel settore. Infatti, quando fu costituita l'Unione Europea, sarebbe stata logicamente immediata la nomina di "Euroleague" da parte della Federazione Internazionale Pallacanestro.

Purtroppo, qualcuno si dimenticò di registrare il nome come vero e proprio marchio, che venne più tardi utilizzato dall'Unione Leghe Europee Pallacanestro, trasformatesi in Attività Commerciali dell'Eurolega.

Tutti i più importanti e prestigiosi club d'Europa aderiscono a questa Federazione. Attualmente sono undici (almeno quelli che vengono automaticamente iscritti alla competizione, mentre gli altri devono aspettare di essere ammessi e meritarselo grazie a delle ottime performance).

Da decenni a questa parte sembra che il podio dell'Eurolega sia del tutto presidiato da più o meno sempre gli stessi Stati, rappresentati da delle imbattibili squadre: stiamo parlando dei campioni incontrastati del basket greci (bronzo), quelli incredibili e irraggiungibili di Mosca (argento), e gli ori della pallacanestro europea, ossia i fantastici spagnoli del Real Madrid.