Strobe Immobiliare, Partner "Solo Affitti" su Alassio e Albenga

Si parla tanto delle difficoltà del settore immobiliare, ma le cose stanno davvero così? Solo in parte. Tutto dipende dalle competenze precedentemente acquisite e messe in atto dai professionisti a cui ci rivolgiamo.

Strobe Immobiliare nasce in questo particolare momento storico dal desiderio del giovane Imprenditore Paolo Savina di valorizzare al massimo l’esperienza maturata nel settore Immobiliare a partire dal 2002.

Il costante sviluppo prima personale e poi professionale, e i successi conseguiti nel tempo hanno permesso di creare Strobe Immobiliare, partner Solo Affitti con sede ad Alassio e ad Albenga. “Un’attività giovane che seleziona le migliori opportunità immobiliari sia in vendita che in locazione, senza dimenticarsi della competenza acquisita nel campo della ristrutturazione, il cliente può rivolgersi a noi per ogni tipo di esigenza. Rivolgersi alla nostra Agenzia Immobiliare significa affidarsi a giovani e dinamici professionisti, costantemente aggiornati mediante corsi di alta formazione professionali. Massima serietà, trasparenza e correttezza, sono i valori concreti sui quali è fondata la nostra struttura.”

Tutto è seguito da Paolo e dal suo Staff in prima persona, dalla valutazione dell’immobile, grazie all’esperienza da Perito Immobiliare sviluppata nelle esperienze nel nord Italia negli ultimi dieci anni, fino al piano marketing dedicato all’immobile. “Per quanto riguarda il ramo delle locazioni, abbiamo deciso di diventare partner Solo Affitti, la terza rete più importante in Italia nel settore immobiliare e il leader nel comparto degli affitti, un punto di riferimento assoluto per l’inquilino e il proprietario. Strobe Immobiliare si pone sul mercato in modo prepotente, non ci sono mai piaciute le mezze misure, puntiamo con tanta determinazione e con le nostre competenze, il tutto affrontato con la semplicità che ci contraddistingue, a diventare il punto di riferimento per la nostra zona nel campo Immobiliare, offrendo un servizio totalmente nuovo ed innovativo, affiancati da partner leader nei loro settori a livello nazionale come Solo Affitti”.

Questo è l’obbiettivo di Paolo Savina, titolare di Strobe Immobiliare.

Strobe Immobiliare è operativa ad Alassio in via Aurelia 83 e ad Albenga in Via al Piemonte 14

Infoline: 339 4593392

strobe.immobiliare@gmail.com

www.strobeimmobiliare.com