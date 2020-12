Calcio. Paolo Rossi e Alassio, ecco gli scatti del campione azzurro nel ritiro pre mondiale

Il seme che portò l'Italia sul tetto del mondo, lo sanno tutti, fu "piantato" nel ritiro di Alassio , ma anche la rinascita sportiva dello stesso Pablito, dopo la squalifica due anni per l'implicazione nel caso "Calcioscommesse", per il quale l'attaccante toscano di dichiarò sempre innocente. Fondamentale fu la figura del CT Enzo Bearzot , pronto a convocarlo per l'avventura mondiale (tra mille polemiche), nonostante la lunga assenza dai campi di gioco.

La Città del Muretto, come testimoniano queste foto tratte dal libro "Alassio, la Culla dei Campioni del Mondo '82" rappresentò la molla per la ripartenza, dopo tre presenze con la maglia della Juventus in campionato. Un'oasi di serenità lontana da mille polemiche per tutta la Nazionale che, al riparo nella Baia del Sole, iniziò la propria scalata memorabile fino all'apoteosi nella notte di Madrid.