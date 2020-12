Da Alassio alle notti Mundial. Il mondo del calcio dice addio a Paolo Rossi

Come tutti i protagonisti della nazionale guidata dal ct Enzo Bearzot, Rossi prese parte al raduno iniziato il 19 maggio del 1982 ad Alassio, località scelta per preparare la spedizione mondiale con il ritiro all'hotel "Puerta del Sol" e gli allenamenti sul terreno di gioco dello stadio della città del "Muretto", effettuati in un clima non proprio sereno. L'attaccante nativo di Prato era infatti da poco tornato in campo con la Juventus dopo due anni di squalifica per lo scandalo "calcioscommesse" nel quale si ritrovò coinvolto: è per questo che parte della stampa e dei tifosi rimproverava la sua convocazione al posto del capocannoniere della Serie A, il romanista Roberto Pruzzo, o dell'interista Evaristo Beccalossi. Una scelta aspramente criticata ma che gli eventi dimostrarono poi vincente.