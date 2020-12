Calcio, Vado. Segnata una nuova strada, anche le mosse di mercato dovranno tenerne conto

La partita di Varese ha rappresentato una sorta di crocevia per il Vado in questo campionato.

I buoni riscontri avuti, peraltro anche ieri a Bra (nonostante la sconfitta), dopo il passaggio al 4-3-1-2, dovranno coincidere con una sessione di mercato dicembrina tecnicamente non banale per il ds Sonetti.

La struttura dell'organico dovrà essere in parte necessariamente rivista, dato che con il rombo in mediana non vi sarà più spazio per gli esterni offensivi.

Dentro due punte e un trequartista, motivo per cui non è escluso attendersi novità rilevanti in ottica mercato.

I soli Valenti e D'Antoni non sono più numericamente sufficienti e arricchire il parco delle punte centrali sarà necessario per affrontare una stagione che si preannuncia lunga e articolata, complice anche la variabile Covid.

Probabile anche l'inserimento di un giocatore di raccordo dietro le punte, un ruolo ricoperto con attenzione da Lala negli ultimi 180 minuti, seppur con caratteristiche diverse dal classico numero 10.

Il vero nodo da sciogliere rappresenta però i tre centrocampisti. Sampietro si sta sacrificando nel ruolo di mezz'ala, lasciando la regia a Taddei (domenica sarà squalificato), ma gamba e capacità di inserimento in una mediana a tre saranno necessari per supportare la manovra offensiva, soprattutto con il nuovo schieramento. Nel centrocampo visto a Bra l'unico elemento con caratteristiche simili è Bacigalupo, seppur in terra piemontese la sua prestazione sia risultata sottotono.

Come sempre nel calcio i numeri non mentono. I gol realizzati dai centrocampisti del Vado da inizio campionato? Nessuno. un fattore che dovrà essere inevitabilmente tenuto in considerazione nelle prossime scelte.