Calcio, Serie D. L'Imperia a Fossano per spiccare il volo. Mister Lupo: "E' la partita più importante fra quelle fino ad ora disputate"

L'Imperia sarà una delle poche formazioni protagoniste oggi pomeriggio all'interno della nona giornata del campionato di Serie D. E da uomo di campo, giustamente, mister Alessandro Lupo è consapevole delle insidie e delle opportunità che può riservare una gara come il Fossano.

” Questa è la partita più importante tra quelle disputate fino ad ora: una vittoria - ha dichiarato il tecnico all'ufficio stampa nerazzurro - potrebbe farci fare il salto di qualità. Affrontiamo una squadra che, come noi, punta alla salvezza: dovremo entrare in campo determinati e con la cattiveria avuta nelle ultime 4-5 settimane. Sono sicuro che il nostro atteggiamento non cambierà . “

‘Certe partite si preparano da sole’ era stato detto per alcuni match. Sicuramente anche uno scontro diretto così delicato ha un peso psicologico non indifferente ma l’avvicinamento alla sfida non cambia:” Come staff prepariamo ogni partita come fosse una finalissima, anche quando affrontiamo la Juniores in allenamento. La prossima partita è sempre la più importante. E con questo pensiero prepariamo la sfida col Fossano: fa parte della nostra indole. Non dobbiamo essere arroganti o presuntuosi perché non abbiamo ancora fatto nulla ma se affronteremo l’impegno come abbiamo fatto ultimamente, allora potremo uscire dal campo fieri di noi stessi. E’ una cosa che ripeto da inizio anno. “

Semaforo verde dall'infermeria: "La squadra sta bene. Ho tutti a disposizione e così potrò scegliere la miglior formazione per provare a fare una grande prestazione.”