Calciomercato, Asd Savona. Si blinda la difesa, in arrivo anche Bisio e Cosentino

Una buona impermeabilità difensiva rappresenta il primo presupposto per poter puntare al salto di categoria.

Ecco perchè, nonostante la presenza in organico di giocatori come Guarco, Eretta e Kuci, l'Asd Savona è prossima a garantirsi le prestazioni sportive anche di Alessio Bisio e di Andrea Cosentino.

Per Bisio sarebbe un clamoroso ritorno in biancoblu, a distanza di diciotto anni. Un tassello di grande esperienza che potrà garantire il proprio supporto sia all'interno che all'esterno del rettangolo verde.

Manca solo l'ufficialità anche per Cosentino. L'ex centrale di Veloce e Bragno è ancora in fase di recupero dopo il brutto infortunio al ginocchio della passata stagione. La ripresa del campionato nel corso dell'anno nuovo permetterà però al centrale savonese di poter recuperare, anche per una parte del campionato, nel tempo debito.