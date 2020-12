Elezioni del Comitato Regionale Ligure: ora è ufficiale, si vota il 6 di gennaio

E' stata confermata per il 6 di gennaio, giorno dell'Epifania, l'elezione del nuovo consiglio del Comitato Regionale Ligure.

Ecco la nota relativa alla convocazione delle squadre della nostra regione pubblicata oggi pomeriggio.

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA





per il rinnovo delle cariche elettive quadriennali, a valere per il quadriennio 2021/2024, del Comitato Regionale Liguria.





L’Assemblea del Comitato Regionale Liguria è convocata per





mercoledì 06 Gennaio 2021





presso l’Hotel “Tower Genova Airport” in Via Pionieri e Aviatori d’Italia 44, 16154 Genova (Aeroporto), alle ore 09.30 in prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente





ORDINE DEL GIORNO

Verifica poteri; Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del Comitato, relative al periodo 2018/2019 e 2019/2020; Elezione del Presidente del Comitato; Elezione di n. 07 componenti il Consiglio Direttivo del Comitato; Elezione dei componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato; Elezione di n. 03 Delegati Assembleari Effettivi e n. 03 Delegati Assembleari Supplenti; Elezione del Responsabile regionale del Calcio Femminile; Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque; Designazione del candidato alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti; Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti; Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sulla base dell’area territoriale di appartenenza; Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area territoriale di appartenenza; Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale; Designazione dei candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.; Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in rappresentanza dell’attività giovanile e scolastica, sulla base dell’area territoriale di appartenenza. Varie ed eventuali.





L’Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.





Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale a livello territoriale presso il Comitato Regionale Liguria.





La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 09.00 del giorno mercoledì 06 gennaio 2021.





Si comunica che, giusto quanto disposto dall’Art. 9 (“Presentazione delle candidature”) delle Norme Procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, il termine ultimo per il deposito delle candidature è fissato per il giorno venerdì 01 gennaio 2021 ; gli uffici del Comitato Regionale Liguria osserveranno all’uopo, in tale data, il seguente orario di apertura:

dalle ore 09.30 alle ore 12.30;





Laddove, a seguito di eventuali provvedimenti del Governo o dell’autorità sanitaria, si rendesse necessario svolgere l’Assemblea presso altra sede o con modalità diversa (“da remoto”) la relativa comunicazione di tale eventuale variazione sarà fornita tempestivamente alle Società aventi diritto.





Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari.