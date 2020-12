Calcio. Grave Lutto al Taggia, a 37 anni un infarto si porta via il team manager Luca Bregliano

Lutto nel mondo del calcio locale. È morto il team manager del Taggia, Luca Bregliano, stroncato da un infarto a soli 37 anni.

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno nel mondo del calcio ponentino. In tanti lo conoscevano per la sua lunga attività nel panorama sportivo della provincia di Imperia. Proprio la scorsa estate era stato nominato team manager della formazione tabiese, nell'anno in cui poi sarebbe stata ripescata in Eccellenza, il massimo livello calcistico regionale.

Tanti i messaggi di cordoglio che in questi istanti stanno arrivando da molti rappresentanti del movimento calcistico locale.