Il comunicato:

Il Vado FC 1913 comunica di aver definito i tesseramenti dei calciatori Alessandro Busti (portiere, classe 2000, ex giovanili Juventus e Belluno in Serie D) e Stefano D’Agostino (attaccante/trequartista, classe 1992, ex Ligorna con importanti trascorsi in Lega Pro e in Serie D vestendo, tra le altre, le maglie di Taranto, Campobasso, Lupa Roma, Fondi, Terracina, Poggibonsi e Catanzaro).