Disdetta Fastweb online: ecco come fare

Se avete aderito ad un contratto Fastweb per la linea fissa o per la linea mobile, e avete intenzione di disdirlo, sappiate che questa non è un’operazione molto semplice. Quando si decide di disdire un contratto, infatti, bisogna rispettare in primis i tempi di preavviso e prestare molta attenzione alle condizioni contrattuali accettate in fase di stipula del contratto Fastweb. Spesso può diventare problematico preparare tutta la documentazione cartacea occorrente e, come per ogni procedura burocratica, il processo può richiedere molto tempo. Ecco il motivo per cui molti preferiscono inviare una disdetta online.

Disdette Fastweb online

La disdetta Fastweb online può essere una soluzione comoda e affidabile.

Il servizio di ufficio postale online offerto da letterasenzabusta.com consente, tra le altre cose, di inviare la disdetta Fastweb con estrema velocità e comodamente dalla propria abitazione o postazione di lavoro, compilando un file prestampato direttamente dal proprio pc, tablet o smartphone. La disdetta online, ovviamente, ha pieno valore legale e probatorio e permette di procedere in modo rapido ed efficiente, senza dover scaricare alcun modulo cartaceo.

Come si effettua la disdetta Fastweb?

Se avete deciso di inviare una disdetta contrattuale a Fastweb dovete seguire alcuni passaggi semplici e veloci. Innanzitutto, dovete procedere compilando il modulo online apposito.

A questo proposito, consigliamo vivamente di registrarvi gratuitamente all’ufficio postale online, in modo da inserire e salvare tutti i vostri dati. Infine, procedete con l’invio della disdetta tramite il servizio di raccomandata online.

Diversi tipi di disdetta Fastweb

Fastweb consente di aderire a diverse tipologie di disdetta, in base al tipo di contratto stipulato. Ve le elenchiamo di seguito:

DISDETTA IMMEDIATA;

DISDETTA A SCADENZA CONTRATTO;

DISDETTA ENTRO 14 GIORNI DALLA STIPULA;

DISDETTA PER DECESSO DELL’INTESTATARIO;

DISDETTA MOBILE – ABBONAMENTO SIM VOCE;

DISDETTA MOBILE – ABBONAMENTO SIM DATI;

DISDETTA CONSEGNA ELENCHI TELEFONICI.

Quanto costa fare una diretta Fastweb online?

Il pagamento si effettua online con carta di credito o carta prepagata.

I costi dipendono dal tipo di raccomandata che decidete di inviare. Sul portale di “Lettera senza busta”, avete la possibilità di scegliere il modulo di raccomandata più adatto alle vostre esigenze e al vostro budget.

Se scegliete la raccomandata online, che ha la consegna prevista dopo 3-5 giorni lavorativi, il costo è di 10,92€, mentre nel caso di una raccomandata con consegna in 1-2 giorni lavorativi, il costo sarà di 14,61€. Infine nel caso desideriate richiedere un anticipo riguardo il contenuto della disdetta via PEC, vi sarà un costo aggiuntivo di 2,07€.

Vantaggi della disdetta online

Come abbiamo già anticipato, inviare una disdetta Fastweb online è sicuramente il modo più rapido e semplice per disdire il contratto con Fastweb. In pochi minuti, infatti, è possibile avviare la procedura comodamente da casa attraverso un pc, tablet o smartphone. Niente più file lunghe e stressanti o perdite di tempo inutili! Oltre alla velocità, alla semplicità e alla comodità di tale operazione, vi è sicuramente il vantaggio che la raccomandata online ha piena validità legale: quella inviata per posta è una copia conforme all’originale creata online. Vi è quindi l’assoluta certezza che si tratti di un metodo sicuro e sopratutto incontestabile, in quanto Fastweb, una volta ricevuta la raccomandata di disdetta, non potrà mai contestarne il contenuto, affermando di possedere un foglio bianco od una busta vuota.