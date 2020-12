Sempre più fumatori passano alla sigaretta elettronica

Per diversi motivi, quello più importante e ormai recepito da tutti è che la Sigaretta Elettronica riduce il danno da fumo di sigaretta di almeno il 95% come Pubblicato dalla Public Health England, l'equivalente dell’Istituto Superiore di Sanità Italiano.

Rispetto a diversi anni fa, l’attenzione per la propria salute e per quella delle persone vicine è cresciuta moltissimo ,portando migliaia di fumatori a passare alla Sigaretta Elettronica per poter migliorare la propria vita.

Ma la sigaretta Elettronica è veramente efficace per smettere di fumare?

Sì, lo è molto di più rispetto ai vari prodotti alternativi in commercio. Lo dice una nuova ricerca indipendente condotta tra febbraio 2019 e febbrario 2020 nel Regno Unito su un gruppo di fumatori,riportata poi dalla rivista specializzata Sigmagazine il 13 Novembre 2020. I risultati pubblicati da Reed Wellbeing evidenziano che le sigarette elettroniche hanno superato sia le Nrt (terapie sostitutive della nicotina) che il Champix sin dal primo tentativo.

Oltre il 90% delle persone che si affidano ai nostri Store smettono di fumare definitivamente e con il giusto tempo e i giusti consigli smettono di usare anche la Sigaretta Elettronica.

Tutti dicono che «smettere è difficile» come si riesce a far smettere un fumatore?

Smettere con la Sigaretta Elettronica non è difficile assolutamente.

Il primo passo per un fumatore è prendersi 10 minuti di tempo per passare , senza nessun impegno, in uno dei nostri 2 store e provare la differenza tra una «bionda» e una Elettronica.

Con la nostra decennale esperienza, siamo in grado di trovare la migliore Sigaretta Elettronica, il giusto grado di nicotina, il liquido gradito, al fine di raggiungere per ogni cliente lo stesso appagamento, ma con il 95% di danno in meno rispetto al fumo tradizionale.

Per smettere non basta acquistare una Sigaretta Elettronica nel primo posto che capita ma trovare chi ha giuste conoscenze ed esperienza di anni per offrire al fumatore un percorso altamente personalizzato fatto di consigli mirati , misurazioni dei progressi, assistenza diretta con un interlocutore a disposizione del fumatore anche fuori degli orari classici di apertura con telefono dedicato e un distributore automatico H24 per non lasciare mai il fumatore senza liquidi ed accessori.

Con queste condizioni ogni fumatore può smettere senza nessuna difficoltà.

Un’ultima domanda, con tutte le restrizioni dettate dal Covid-19 come potete garantire presenza e assistenza ai vostri Clienti?

I nostri due Store sono attività che possono rimanere sempre aperte anche in zona rossa in deroga come all’allegato 23 del DPCM del 5 Novembre 2020.

Entrambi gli Store sono dotati di barriere trasparenti che limitano il contatto e vengono sanificati quotidianamente.

Gli ingressi sono contingentati come da regolamento e il personale è dotato di ogni protezione personale volta a garantire la sicurezza di tutti . Oltre a tutto ciò, presso lo store di Loano è in funzione anche un distributore automatico h24. Sappiamo bene quanto è importante la nostra presenza e facciamo di tutto per garantirla.