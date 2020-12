Calcio. Il Taggia ricorda Luca Bregliano: "Il tuo sorriso sarà la forza di questo gruppo"

La notizia della morte di Luca Bregliano, scomparso all'età di 37 anni a causa di un infarto, ha sconvolto l'intero movimento calcistico ligure.

Ovviamente i contraccolpi maggiori si sono avuto a Taggia, dove il dirigente ponentino svolgeva il ruolo di team manager.

L'intero ambiente giallorosso è stato devastato dalla notizia, come conferma il post sui social network pubblicato dalla società del presidente Ghu:

"La società ASD Taggia Calcio, che con la promozione in Eccellenza ha raggiunto il più alto traguardo sportivo nella sua storia, avrà per sempre il tuo sorriso, quale simbolo della forza di un gruppo coeso che parte dal Presidente ed arriva all’ultimo dei sostenitori, passando per atleti e dirigenti. E tutti continueranno a volerti bene perché eri semplicemente Luca Bregliano, un ragazzo come tutti noi. Riposa in pace, Breglia . Oggi, più che mai, #siAMOTAGGIA