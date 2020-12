Calcio, Serie D. Vado, non basta D'Antoni: tris Caronnese al 'Chittolina'

SERIE D - 9a GIORNATA -

VADO-CARONNESE 1-3

Reti: 2'Corno (C) 20'D'Antoni (V) 24'Scaringella (C) 78'Potzolu (C)

Vado: Luppi, Gulli, Alberto (72'L. Casazza), Sampietro, Vavassori, Tissone, Lala (58'Dagnino), Corsini (58'D'Agostino), D'Antoni (70'Boiga), Valenti, Bacigalupo. A disposizione (Busti, Favara, Chicchiarelli, Ravera, A. Casazza). Allenatore: Tarabotto

Caronnese: Marietta, Arcidiacono, Travaglini, Galletti, Cosentino, Vernocchi, Rocco, Potzolu, Scaringella (58'Banfi), Corno, Calì (65'Santonocito). A disposizione (Angelina, Gualtieri, Mzoughi, Santonocito, Torin, Costa, Banfi, Yamba). Allenatore: Gatti

Arbitro: Gabriele Restaldo di Ivrea (Collaboratori: Dario Ameglio di Torino e Nicola Di Meo di Nichelino)

Note: al 30' Luppi (V) para un rigore a Corno (C); al 53' Marietta (C) para un rigore a Valenti (V); espulso al 91'Rocco (C) per doppia ammonizione

2°TEMPO

94' La partita termina con la vittoria della Caronnese sul campo del Vado per 1-3

91' Espulso Rocco della Caronnese per doppia ammonizione

84' Sampietro si divora la rete per il Vado dopo un grande assist di D'Agostino

78' GOOOOOOOL! Tris della Caronnese realizzato da Potzolu

75' Clamorosa occasione per il Vado, ma il colpo di testa di Valenti su assist di D'Agostino centra la traversa: padroni di casa sfortunati

63' Cross di Gulli, tiro al volo di Bacigalupo che però non dà la forza necessaria e l'occasione per il Vado si spreca

61' Caronnese pericolosa e vicina alla terza rete: lancio di Arcidiacono, palla a Rocco che manda a lato di un niente

53' Rigore per il Vado: il tiro di Valenti è parato da Marietta

47' Vado ad un passo dal pareggio con Vavassori, ma il colpo di testa del rossoblu di casa termina sull'esterno della rete

46' Inizia il secondo tempo

1°TEMPO

45' Alla fine del primo tempo Vado sotto di una rete contro la Caronnese

42' Rete annullata alla Caronnese con Potzolu pescato in fuorigioco

35' Vado vicino al pareggio con Corsini, ma il colpo di testa è fuori di poco

30' RIGORE per la Caronnese per fallo di Gulli su Travaglini: dagli undici metri Luppi ipnotizza Corno compiendo una grande parata e ripetendosi anche sulla ribattuta

24' GOOOOOOOL! Caronnese di nuovo in vantaggio con Scaringella che supera con un tocco morbido Luppi: proteste per una presunta posizione di fuorigioco del numero 9 lombardo dei padroni di casa

20' GOOOOOOL! Pareggio meritato del Vado dopo una bella ripartenza, conclusa in rete da D'Antoni che di destro infila Marietta

12' Vado ad un passo dal pareggio: cross di Gulli, ma Valenti manca l'impatto con la sfera

9' Iniziativa personale di D'Antoni ma il tiro dell'attaccante del Vado è centrale

5' Reazione immediata del Vado che è pericoloso da azione di calcio d'angolo: dopo un batti e ribatti su corner di Sampietro, Marietta è bravo e salva i suoi

2' GOOOOOOL! Caronnese in vantaggio con Corno con un bel tiro ad incrociare

1' Inizia la partita tra Vado e Caronnese

Benvenuti dallo stadio 'Chittolina' dove è tutto pronto per la sfida tra Vado e Caronnese, match valido per la nona giornata del campionato di Serie D.