Calcio. È il giorno di Mattia Agnese, difensore classe 2003 dell'Ospedaletti candidato al FIFA Fair Play Award 2020

Il grande giorno è arrivato. Mattia Agnese, difensore orange classe 2003, sarà tra i protagonisti dei FIFA Football Awards 2020, gli Oscar dello sport mondiale. È candidato al FIFA Fair Play Award 2020 per aver salvato la vita a un avversario caduto a terra privo di sensi dopo un contrasto di gioco. Un riconoscimento di portata mondiale per un gesto dal grande valore sportivo e umano.

Questa sera dalle 19 andrà in onda su YouTube lo show dei FIFA Football Awards 2020 condotto, tra gli altri, anche da Ruud Gullit. Mattia Agnese si gioca un posto tra i grandi del calcio mondiale, vedrà il suo nome tra coloro che stanno facendo la storia dello sport contemporaneo.

Come fare per seguire lo show? Basta collegarsi a questo LINK dalle 19. “E poi…tutti a fare il tifo per Mattia Agnese!” concludono dalla società orange.