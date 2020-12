Poca incisività in attacco, distrazioni difensive e tre punti agli avversari dopo aver prodotto anche più occasioni della Caronnese.

C'è tanto da riflettere in casa Vado dopo la sconfitta per 3-1 nel recupero e Alessio Tissone, difensore centrale rossoblu, spiega quali sono i tasti da premere in vista della trasferta domenicale contro il Sestri Levante.