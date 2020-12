Calciomercato, Serie D: il Fossano corre al riparo con tre acquisti, c'è anche Filippo Brondi, ex centrocampista dell'Albenga

Entra nel vivo il mercato del Fossano e i nomi in arrivo sono di livello, a dimostrazione della volontà del presidente Gianfranco Bessone e di tutta la società di mantenere la categoria.

In primis, è ufficiale l’approdo in blues del centrocampista Filippo Brondi. Classe ’94, può ricoprire diverse posizioni nella zona nevralgica del campo. Curriculum importante, Brondi ha infatti indossato le maglie di Spezia, Carrarese, Prato e Massese nell’allora Lega Pro, mentre nell’ultima stagione è stato protagonista con l’Albenga.

Sempre dalla categoria superiore, ecco il secondo rinforzo: si tratta di Vlad Marin, terzino sinistro che può giocare anche come difensore centrale e mezz’ala, cresciuto nelle giovanili della Lazio e, tra le altre, ex Cuneo, con cui ha collezionato 27 presenze in Serie C.

Infine, il terzo innesto è un graditissimo ritorno: stiamo parlando di bomber Vincenzo Alfiero, che con i suoi gol aveva dato un fondamentale contributo alla cavalcata che ha portato il Fossano a vincere il campionato di Eccellenza e tornare in Serie D nella stagione 2018/2019.

Per quanto riguarda le uscite, il Fossano comunica di aver liberato l’attaccante classe 2000 Federico Chiappino e di aver girato in prestito al Saluzzo il portiere classe 2002 Alberto Roscio. La società ringrazia i due giocatori e augura a entrambi le migliori fortune personali e professionali.