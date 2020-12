Ci ha lasciato oggi Massimo Gagliardo, 52 anni, ex mancino della Rari del periodo d’oro, vincitore della Coppa Italia nel 1990, finalista scudetto nello stesso anno e medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali Juniores nel 1987 a San Paolo del Brasile. Massimo non è riuscito a vincere la sua ultima partita contro un male incurabile che non gli ha lasciato scampo.

La Rari Nantes Savona, profondamente addolorata, si stringe alla famiglia di Massimo ed esprime le più sentite condoglianze.