Il Capitolo BNI "Il Maestrale" fa viaggiare a gonfie vele l'economia di Loano e del comprensorio

Taglio del nastro per il Capitolo BNI “Il Maestrale” di Loano. Del concetto di “economia collaborativa”, basata sul fare rete e sulle interazioni positive tra imprenditori, abbiamo parlato spesso su Savonanews. E questo strumento, che non è solo una scelta economica, ma prima di tutto etica, ed è un grande gesto di umanità e di civiltà, è risultato particolarmente prezioso in questo 2020 segnato dal Coronavirus: una risorsa in più per sconfiggere, tutti insieme, un periodo difficile sotto ogni punto di vista.

Ovviamente le norme di contenimento del Covid-19 hanno minimizzato gli incontri definiti “in presenza” e, viceversa, hanno spinto gli italiani a prendere una sempre maggiore dimestichezza con le piattaforme telematiche in streaming.

Noi di Savonanews abbiamo partecipato a uno degli ultimi “infomeeting” on line del 2020 per il Capitolo “Il Maestrale” e possiamo garantire che la distanza e l’uso della webcam non hanno minimamente intaccato l’entusiasmo, l’amicizia, la voglia di interagire del gruppo. Le emozioni e l’atteggiamento positivo possono trasparire anche solo da uno sguardo o da un sorriso e così è stato.

Ora si avvicina un 2021 che speriamo tutti sia meglio dell’anno che lo ha preceduto e di tutto questo parliamo con Paola Cristiani, Assistant Director del Capitolo “Il Maestrale”, in una intervista che spazia tra il lavoro appena svolto nel recente passato e i progetti futuri.

Iniziamo la nostra intervista con quella che sarà una parola chiave nei prossimi mesi: Fase 2. Che cos’è?

“Si tratta dell’attivazione del Capitolo a livello nazionale e mondiale. I profili dei nostri iscritti saranno visibili e visitabili in piattaforma a livello nazionale e mondiale, con foto e presentazioni in più lingue. Stiamo parlando di una organizzazione che conta oltre 11mila iscritti in Italia e oltre 270mila nel Mondo, con sedi in oltre 70 paesi. Nata nel 1985 negli USA, Business Network International (più comunemente nota con l’acronimo BNI) non solo ha dato prova del suo valore proprio in questi mesi difficili del Coronavirus, ma è sopravvissuta a tutti i periodi più bui che hanno segnato il Nuovo Millennio, dalle previsioni catastrofiche per il “Millennium Bug” alla crisi post-Torri Gemelle del 2001, fino ai grandi crack economici mondiali dell’ultimo decennio. Tutto questo è servito a dimostrare che solo con l’amore, la solidarietà e il mutuo aiuto si superano i peggiori problemi”.

Prosegue Paola Cristiani: “A proposito di progetti solidali, voglio parlare anche del nostro movimento Business Voices. I nostri Capitoli possono ‘adottare’ una scuola che ha a che fare con il mondo dei giovani e dei giovanissimi, per spiegare a coloro che saranno gli imprenditori e gli esponenti del tessuto economico, commerciale e sociale di domani i valori fondanti dell’economia collaborativa, inoltre anche le associazioni trovano spazio nei nostri capitoli, perché pensiamo che la restituzione al territorio sia un tema fondamentale per degli imprenditori”.

Chiediamo a Paola Cristiani: Loano ha tutto, da un porto di altissimo livello ai sentieri, dal mare alla collina. Che cosa significa a livello di potenzialità di crescita una visibilità mondiale come quella appena descritta?

“Ti rispondo con numeri concreti. Nel 2018 Loano è stata sul portale Casa.it la località più cliccata d’Italia per chi cercava locazioni per soggiorni turistici. Noi del Capitolo Il Maestrale siamo inseriti nella Region di BNI denominata Piemonte Sud, Riviere Liguri e Alessandria che sta costantemente crescendo per numeri, energie e potenzialità. Solo nelle due province liguri di Imperia e Savona abbiamo Capitoli che stanno lavorando a pieno regime e altri che stanno appena nascendo a Imperia, Andora, Albenga, Loano, Savona e Val Bormida. In particolare a me piace definire il Capitolo di cui sono Assistant Director, a Loano, come una Squadra di Imprenditori del Fare. Stiamo crescendo e cresceremo ancora per numeri, ricordando che ogni Capitolo accoglie un solo professionista per ogni specializzazione propfessionale, quindi non c’è concorrenza ma solo collaborazione tra realtà che possono interagire insieme. Inoltre si entra in BNI su presentazione, quindi tutti i nostri professionisti sono referenziatissimi, stimati e sanno di entrare a far parte di una realtà con valori etici molto forti. In cambio l’impegno che chiediamo è minimo: di partecipare una volta alla settimana alle nostre riunioni, che sono molto presto al mattino proprio per poter poi sfruttare al meglio la giornata. O, solo in casi di evidenti e importanti impedimenti di lavoro o di salute, di delegare un collaboratore professionale fidato. Incontrarsi, che sia in sala o in streaming come in questo periodo, è il modo migliore per trovare potenziali collaborazioni e per farsi conoscere. Tutto all’insegna del ‘Givers Gain’, il primo dei valori fondanti di BNI, basato sulla cultura del dare e ricevere. Il nostro saluto è identico in tutto il mondo: Ciao, come posso aiutarti? E immediatamente, di fronte a quel messaggio dato con il sorriso, non solo si può risolvere un problema nell’immediato, ma si creano amicizie che si cementificano nel tempo, si ottiene la soddisfazione di un bisogno, si raggiunge la fiducia reciproca, si aumenta il fatturato. E poi, a favorire il confronto e l’incontro a livello mondiale, contribuisce la figura dell’Ambassador che sono coloro che portano la testimonianza dei risultati ottenuti dall’applicazione del metodo all’interno dei vari Capitoli”.

Quanto ha gravato un 2020 così particolare sul percorso del Capitolo Il Maestrale?

“Sono stati comunque otto mesi di grande accrescimento personale per me e per tutti gli iscritti al Capitolo. Siamo partiti con decisione e abbiamo gettato le basi per la crescita nei prossimi cinque anni, per essere soddisfatti come imprenditori e come persone. La squadra ancora una volta ha fatto la differenza. Nessuno si è sentito solo. Ora siamo pronti per un salto in più, per portare questa capacità di fare la differenza nel cambiare il modo in cui il mondo fa affari”.

Quindi, che cosa succederà nel 2021?

“Il motto lanciato a livello mondiale da Business Network International per il nuovo anno è: Restart the World. Questo è quello che faremo: c’è tutta un’economia da ricostruire, c’è un mondo da fare ripartire, la nostra energia e la nostra voglia di fare esploderanno letteralmente. Sarà un anno in crescita”.

