Calcio. Cambia la data delle elezioni per il Comitato Ligure. Le votazioni sono posticipate al 9 gennaio 2021

Il comunicato del Comitato Regionale Ligure:

Preso atto che il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 dicembre 2020, applica all’intero territorio nazionale le misure restrittive per gli spostamenti per le cosiddette “zone rosse”,

considerato che, con C.U. n. 37 del 14.12.2020 si sarebbero dovute tenere le elezioni per le cariche regionali del Comitato Regionale Liguria F.I.G.C. L.N.D. in data 06 gennaio nel luogo e nelle modalità indicate nel medesimo Comunicato,

tenuto conto che non è risultato possibile modificare il luogo né le modalità di svolgimento dell’Assemblea, questa viene convocata per il giorno.

sabato 0 9 gennaio 2021

presso l’Hotel “Tower Genova Airport” in Via Pionieri e Aviatori d’Italia 44, 16154 Genova (Aeroporto), alle ore 09.30 in prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda convocazione con stesso Ordine del Giorno.