Calcio, Imperia. Capra spinge sull'acceleratore: "Continuiamo a fare punti. Il gol? Al momento non mi manca, sono sicuro che arriverà"

Mister Lupo lo ha nominato ‘leader della squadra’ , parole che lo lusingano ed una carica che Capra non ha cercato ma che ricopre spontaneamente:” Le parole del Mister mi hanno fatto molto piacere. In un periodo dove non sto segnando tantissimo, per un attaccante come me, possono nascere delle difficoltà ma sentire il supporto dell’allenatore e dell’ambiente mi rende felice. Il gol mi manca da qualche giornata ma, per il momento, non ne avverto il peso. Sono sicuro arriverà.” Anche perché va sottolineato come Capra riesca, comunque, ad entrare in quasi tutte le azioni da rete dei compagni: ne è una testimonianza l’assist per la marcatura di Malltezi, a Fossano.