Calcio, Serie D. C'è un anticipo oggi pomeriggio, alle 14:30 tocca a Chieri - Castellanzese

Pomeriggio con l'anticipo per la decima giornata del campionato di Serie D.

Alle 14:30 toccherà infatti a Chieri e Castellanzese scendere in campo in questo uggioso sabato di fine dicembre.

Meteo a parte, la gara odierna sarà particolarmente importante per le zone medio - basse della classifica. La Castellanzese ha infatti bisogno di punti per allontanarsi dai bassifondi della classifica, mentre il Chieri, in caso di vittoria, potrà rientrare in corsa per il treno playoff.

