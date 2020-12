La nota ufficiale:

A seguito dell'esito positivo al covid-19 di n° 4 calciatori, così come previsto dall'aggiornamento del protocollo sanitario del 2 dicembre 2020, la gara Borgosesia – Lavagnese, valida per la 10a giornata del Campionato di Serie D, in programma domenica 20 dicembre 2020, è rinviata a data da destinarsi.