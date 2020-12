Pallanuoto: la Rari Nantes Savona accelera nella seconda metà di gara ed espugna Firenze 14-9

La Carige Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con la Rari Nantes

Florentia, nella piscina “Nannini” a Firenze, l’incontro valevole per il recupero della 2^ giornata della 1^ Fase del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto.

14 a 9 è stato il risultato finale in favore dei biancorossi in una partita molto combattuta nei primi due tempi e che poi ha visto i savonesi prevalere nelle due ultime frazioni di gioco.

Il Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto si ferma ora per la pausa

natalizia. La Rari tornerà in vasca, per la 5^ giornata di campionato, la seconda del girone di ritorno, sabato 16 gennaio, nella piscina “Zanelli” di Savona, ancora con la R.N. Florentia. L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 15,00.





Questo il tabellino della partita.



R.N. FLORENTIA – CARIGE R.N. SAVONA 9 – 14

Parziali (3 – 3) (3 – 3) (0 – 3) (3 – 5)



TABELLINO

Formazioni

R.N. FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Carnesecchi, Benvenuti, Sordini 1,

Chellini, Turchini F., Dani 2, Turchini T. Ganic 2, Astarita 4, Di

Fulvio, Sammarco.

Allenatore Luca Minetti.



CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Patchaliev 2, Bertino, Vuskovic 2, Molina Rios 2, Rizzo, Piombo, Bruni 2 (di cui 1 su rigore), Campopiano 4, Fondelli 2, Giovanetti, Caldieri, Valenza.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Arnaldo Petronilli di Roma e Alessandro Severo di Roma.



Delegato Fin: Bruno Navarra di Roma.



Superiorità numeriche:

R.N. FLORENTIA: 2 / 5

CARIGE R.N. SAVONA: 2 / 8 + 1 rigore realizzato.



Note:

Spettatori: Partita giocata a porte chiuse.

Usciti per 3 falli: Nessuno.

Nel 3° tempo sono stati espulsi contemporaneamente per gioco scorretto

Chemeri (Florentia) e Bruni (Savona).