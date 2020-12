Calcio, Serie D. Il Vado cede al Sestri Levante di misura: decide una doppietta di Buso

SERIE D - 10a GIORNATA -

SESTRI LEVANTE-VADO 2-1

Reti: 25'D'Antoni (V) 80' 90'Buso (S)

Sestri Levante: Salvalaggio, Puricelli (63'Cavalli), Grea, Pane, Chella, Selvatico, Buffo (63'Cuneo), Bianchi (63'Ferretti), Croci, Buso, Cirrincione (90'Marianelli). A disposizione (Distasio, Cavalli, Contipelli, Ferretti, Iurato, Rivi, Cuneo, Marianelli, Mazzali). Allenatore: Ruvo

Vado: Luppi, Gulli, L. Casazza, Sampietro, Vavassori (90'Corsini), Tissone, Bacigalupo (83'Dagnino), Taddei, D'Antoni, D'Agostino (72'Valenti), Boiga (50'Lala). A disposizione (Ghizzardi, Corsini, Lala, Dagnino, A. Casazza, Checchiarelli, Valenti, Alberto). Allenatore: Francomacaro

Arbitro: Dini di Città di Castello (Collaboratori: Farina di Brescia e Riganò di Chiari)

Note: espulsi mister Ruvo (S) al 88', D'Agostino (V) dalla panchina e Buso (S)

2°TEMPO

95' La partita è finita: il Sestri Levante supera il Vado per 2-1

90' GOOOOOOOOOL! Sestri Levante in vantaggio con un colpo di testa di Buso che ribalta tutto

87' Brutto scontro di gioco per Vavassori ferito all'arcata sopraccigliare

80' GOOOOOOOOOL! Pareggio del Sestri Levante con Buso, che di piatto supera Luppi nell'angolo basso

71' Ancora Sestri Levante pericoloso con un tiro di Buso fuori di un niente: i padroni di casa stanno premendo

70' Sestri Levante ad un passo dal pareggio: su angolo svetta Croci, ma Luppi è super

61' Vado pericoloso in avanti, ma Salvalaggio è attento e para

59' Selvatico prova a rendersi pericoloso da fuori area ma Luppi respinge, sulla respinta prova il tocco vincente Croci, ma ancora l'estremo difensore ospite si oppone

57' Dopo il cambio di modulo del Vado, il Sestri Levante fa fatica a costruire qualcosa di pericoloso e grossi pericoli per Luppi non ce ne sono stati

51' Il Sestri Levante ci prova da azione d'angolo, ma il colpo di testa di Croci è debole e senza precisione

46' Inizia il secondo tempo

1°TEMPO

45' Alla fine del primo tempo Vado avanti sul campo del Sestri Levante grazie alla rete di D'Antoni

39' Padroni di casa incisivi solo dalla distanza, questa volta ci prova Cirrincione senza fortuna

36' Sestri Levante in avanti con Buso, ma il tiro è alto

25' GOOOOOOOOL! Vado in vantaggio grazie a D'Antoni, che in spaccata mette dentro un cross su una punizione di D'Agostino. Da segnalare che dopo il vantaggio i rossoblu ospiti si rimettono con il classico 4-3-1-2.

23' Problemi fisici per Bacigalupo, ma al momento il giocatore resta in campo

15' Buso converge da destra e di sinistro calcia verso la porta. Tiro che fa la barba al palo

14' punizione Selvatico, buona potenza ma scarsa la mira

12' Il Vado si fa vedere dalle parti di Salvalaggio, ma il tiro di Bacigalupo è troppo schiacciato.

8' Splendido sinistro al volo di Cirrincione, ma Luppi risponde da campione: una super doppia giocata

5' Corsari in avanti con Buso, ma il tiro del numero 10 di casa è respinto con il viso da Sampietro: il mediano del Vado si riprende dopo il colpo al volto subìto

3' Sestri Levante subito pericoloso con Selvatico, ma il tiro è fuori

1' Fischio d'inizio per la sfida tra Sestri Levante e Vado

Formazione in casa Vado. Rossoblu in campo con il 4-2-3-1: Luppi tra i pali; Gulli, Vavassori, Tissone, L. Casazza in difesa; Sampietro e Taddei davanti alla in difesa; Bacigalupo, D'Agostino e Boiga a sostegno di D'Antoni in attacco.

Benvenuti allo stadio 'Andersen' dove sono pronte a sfidarsi Sestri levante e Vado, match valido della 10a giornata del campionato di Serie D.