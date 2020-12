Calcio, Vado. Si attende un segnale contro il Sestri Levante, la squadra di Tarabotto all' "Andersen" per riprendere il cammino

Fortunatamente per il Vado sono passati pochi giorni dalla sconfitta interna con la Caronnese e i rossoblu oggi pomeriggio avranno subito l'opportunità per rifarsi in casa del Sestri Levante.

Dopo il ko nel recupero infrasettimanale l'umore della truppa di mister Tarabotto non era certo ai massimi, quale occasione migliore quindi del derby cromatico con i corsari per poter invertire subito la china?

Necessariamente dovrà esserci una risposta psicologica importante, dopo i black out di mercoledì scorso, per evitare di cadere ulteriormente nelle sabbie mobili del fondo classifica e di approcciarsi al match prenatalizio con la Folgore Caratese (mercoledì 23 dicembre) con qualche ansia di troppo.

Dovrebbe perdurare anche domani l'assenza di Gallotti, mentre rientrerà Taddei dalla squalifica.

Un ritorno che potrebbe regalare nuove dinamiche a una mediana di qualità (tenendo conto dell'ingaggio di D'Agostino e della presenza di Sampietro), ma che deve ancora trovare profondi equilibri tra fase propositiva e di non possesso.

A dirigere la partita contro la coriacea formazione di mister Ruvo sarà il signor Dini di Città di Castello. Fischio d'inizio alle 14:30, webcronaca e livescore su Svsport.it.