Calcio, Vado. Silenzio stampa nel post partita, ma è stata bagarre tra la dirigenza del Sestri Levante e la panchina rossoblu

Microfoni spenti oggi pomeriggio nel post partita di Sestri Levante - Vado Ligure.

Nessun tesserato rossoblu ha parlato con la stampa, complice la tensione al termine della partita.

Due i fattori preponderanti: la delusione per una sconfitta maturata nell'ultimo quarto d'ora di gioco, uniti anche ai battibecchi pesanti tra la dirigenza del Sestri, con il presidente Risaliti scatenato, e la panchina vadese,

Qualche momento di preoccupazione lo si è vissuto anche per le condizioni di Vavassori, sanguinante in maniera copiosa per un colpo ricevuto all'arcata sopraccigliare. Il giocatore è stato trasportato al pronto soccorso dove gli sono stati applicati diversi punti di sutura. Le sue condizioni non destano però preoccupazione.