La Ligurian Riviera protagonista del nuovo calendario gare Enduro World Series con il doppio appuntamento di settembre 2021 di Pietra Ligure e Finale Ligure

Quando si parla di Finale ed Enduro World Series si fa riferimento alla storia dell’enduro in mountain bike e alla contestuale crescita dell’offerta turistica dell’intero comprensorio che, partito da Finale Ligure oggi comprende anche Pietra Ligure e la Val Maremola come sede di gara, e i Comuni della Finale Outdoor Region, tutti coinvolti nella nuova avventura EWS 2021.

In particolare Pietra Ligure e la Val Maremola con i Comuni di Tovo San Giacomo, Magliolo e Giustenice, ospiteranno il 18 Settembre la Vittoria EWS Pietra Ligure, gara valida come penultimo appuntamento della serie mondiale 2021. Il venerdì successivo, il 24 Settembre a Finale Ligure prenderà il via la Bluegrass Finalenduro EWS-E Finale Ligure, gara esclusivamente dedicata al settore delle e-mountain bike e immediatamente a seguire il Trophy of Nations e il Rider Trophy che sono le gare a squadre dedicate alle nazioni e agli amatori.

La possibilità che all’interno delle stesso territorio, che vedrà i biker e team permanere nell’area per oltre 10 giorni, sia possibile ospitare tutti i format di gara della disciplina, è frutto di un grande lavoro di squadra che consacra la maturità del “Finalese” nella disciplina Enduro a 360 gradi e anche nell’organizzazione di grandi eventi sportivi.

Ugo Frascherelli sindaco di Finale Ligure: "Come amministrazione Comunale siamo davvero orgogliosi di potere dire che, sin dalla sua concezione, il Finalenduro rappresenta un importante momento di promozione per la nostra città e il Finalese tutto, con il 2021 ed il ritorno del Trofeo delle Nazioni l’ultimo weekend di settembre, portiamo avanti un progetto di grande respiro e importante ritorno economico per le attività produttive del comprensorio.“

Luigi De Vincenzi Sindaco di Pietra Ligure: “Essere nuovamente inseriti nel calendario dell’Enduro World Series è per noi motivo di grande orgoglio e ci incoraggia molto. Gli investimenti e il tanto lavoro svolto sul territorio per sviluppare la rete sentieristica nel pietrese e nella Val Maremola sono stati una scelta giusta che ci ha consentito di portare Pietra Ligure alla ribalta internazionale.”

Andrea Principato presidente FOR asd: "Consapevoli delle incertezze che ci accompagneranno nel 2021 ma forti dell'esperienza e dei risultati ottenuti, nonostante le 1000 difficoltà, con gli eventi di Pietra Ligure e Finale Ligure dello scorso settembre, come Organizzazione in accordo con le Amministrazioni abbiamo deciso di confermare la doppia data per il prossimo anno. Il consacramento della Finale Outdoor Region in ambito internazionale, forti di una grande Team e di un fantastico Territorio."