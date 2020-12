Il Moto Club Polizia di Stato porta regali e sorrisi alla Pediatria di Savona (FOTOgallery)

Una tradizione che ormai si ripete ogni anno: il Moto Club della Polizia di Stato di Savona fa sentire la propria vicinanza a tutti quei bambini meno fortunati che, purtroppo, dovranno trascorrere le festività natalizie ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona.

L'evento si è svolto nella giornata di sabato 19 dicembre. I doni portati dagli agenti sono stati consegnati nelle mani degli operatori sanitari del reparto, che si occuperanno il giorno di Natale di distribuirli tra i piccoli degenti nelle corsie.

All'evento ha preso parte anche il Questore di Savona, Giannina Roatta. Hanno partecipato anche i rappresentanti della polizia stradale. Il Moto Club della Polizia di Stato ha anche rischierato nel parcheggio dell'ospedale savonese alcuni "gioielli vintage", come un paio di splendidi esemplari di Alfetta e di Alfa 155 con i colori della Polizia appartenenti a una collezione privata.

“Dopo il successo dell’iniziativa dello scorso anno, il Motoclub Polizia di Stato di Savona ha voluto far sentire la sua vicinanza ai bimbi del Reparto Pediatrico dell’Ospedale San Paolo anche per questo Natale. A causa del maltempo Babbo Natale non è arrivato in moto ma è stato scortato da alcune splendide auto d’epoca della Polizia di Stato che hanno sfilato per le strade della città destando la curiosità di molti cittadini. Non è stato possibile consegnare personalmente i regali ai piccoli pazienti, ma Babbo Natale è arrivato lo stesso lasciando il sacco pieno di doni all’ingresso del reparto” queste le parole del Questore dopo avere partecipato personalmente all’iniziativa.