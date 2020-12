Calcio. Il presidente Gravina guarda alla riapertura degli stadi a gennaio: "E' il mio auspicio dato che ripartiranno gli impianti sciistici"

Un allenamento delle misure anti covid non concesso ancora in Italia, seppur il presidente della Federazione, Gabriele Gravina , speri in una rapida inversione di tendenza.

"Il campionato di sta rivelando avvincente - ha dichiarato il massimo dirigente del calcio azzurro a Radio Rai - ma purtroppo è privo del protagonista principale: il tifoso. E' uno spettacolo monco e al momento non so per quanto tempo ancora gli impianti saranno interdetti al pubblico. A gennaio vedremo se ci potrà essere un primo passo avanti. Me lo auguro, dato che riapriranno gli impianti sciistici".